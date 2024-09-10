İnegöl'de Büfe Yangını: 1 Yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de Büfe Yangını: 1 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir büfede çıkan yangın, bitişiğinde bulunan mobilya imalathanesine sıçradı. Yangında bir kişi yaralanırken, iki iş yerinde de büyük hasar meydana geldi.

10.09.2024 21:29
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir büfede çıkan yangında alevler bitişiğinde bulunan mobilya imalathanesine sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın 1 saatte söndürülürken, mobilya imalathanesinde çalışan bir kişi yaralandı, iki iş yerinde de büyük hasar meydana geldi.

Yangın saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi 7'nci Sokakta bulunan büfede çıktı. İddiaya göre büfede ocaktan çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İş yeri alev topuna dönerken, yangın bitişikte bulunan mobilya imalathanesinin ikinci katındaki sünger deposuna sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın 1 saatte söndürüldü. Büfe kullanılamaz hale gelirken mobilya imalathanesinin sünger deposunda hasar meydana geldi. Yangını söndürmeye çalışan mobilya imalathanesi çalışanlarından Yunus P.'nin (33) ellerinde yanıklar oluştu. Yaralı olay yerinde sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İnegöl\'de Büfe Yangını: 1 Yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, İnegöl, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Büfe Yangını: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de Büfe Yangını: 1 Yaralı - Son Dakika
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