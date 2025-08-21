İnegöl'de Büfeye Silahlı Saldırı - Son Dakika
İnegöl'de Büfeye Silahlı Saldırı

21.08.2025 07:59
İnegöl'de otomobille gelen şüpheliler, bir büfeye silahla ateş açtı; polis yakalama çalışmalarına başladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde araçla gelen şüpheliler, büfeye silahla ateş açtı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille gelen şüpheliler, bir büfeye defalarca ateş edip, kaçtı. Tabancadan çıkan mermiler, iş yerinin camlarına isabet etti. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinde detaylı inceleme yapdı.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, İnceleme, 3-sayfa, İnegöl, Güncel, Bursa, Polis, Olay, Suç, Son Dakika

