İnegöl\'de Çatı Katında Yangın Kontrol Altına Alındı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın saat 15.30 sıralarında Yenice Mahallesi Yeşil Çıkmazı Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, bitişikteki binalara sıçramadan, 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürülürken, depo olarak kullanıldığı öğrenilen çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),