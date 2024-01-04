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İnegöl'de çatıdan düşen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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İnegöl'de çatıdan düşen genç kız hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çamaşırları toplamak için çıktığı çatıdan düşen 14 yaşındaki Zeynep Kübra Tokmak, ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

04.01.2024 - 02:52,  Güncelleme: 02:54
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çamaşırları topladığı 3 katlı binanın çatısından düşen Zeynep Kübra Tokmak (14), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Meydan Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, kuruyan çamaşırları toplamak için çatıya çıkan Zeynep Kübra Tokmak, dengesini kaybedip, zemine düşerek ağır yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zeynep, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Zeynep Kübra Toprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

İnegöl\'de çatıdan düşen genç kız hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İnegöl'de çatıdan düşen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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