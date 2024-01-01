İnegöl\'de çıkan yangın söndürüldü, bir kişi tedavi altına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Uludağ Sokak'ta bulunan 2 katlı evin birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.