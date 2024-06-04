İnegöl'de çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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İnegöl'de çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın 3. katındaki dairede çıkan yangında Şerife Ş. (81) ile kızı ve torunu dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 3 kişi, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

04.06.2024 12:30
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen Şerife Ş. (81) ile kızı ve 4 yaşındaki torununu itfaiye ekipleri kurtardı.

Mesudiye Mahallesi Sakin Sokak'taki 3 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Şerife Ş., kızı Gülay A. (41) ile torunu Aras A., yoğun duman nedeniyle evde mahsur kalırken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şerife Ş. ile kızı ve torunun sağlık durumlarını iyi olduğu belirtildi.

Yangın 1 saatte kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera Yavuz YILMAZİNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

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