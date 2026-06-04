İnegöl'de Çocuk Elektrik Çarpması - Son Dakika
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İnegöl'de Çocuk Elektrik Çarpması

İnegöl\'de Çocuk Elektrik Çarpması
04.06.2026 11:00
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4 yaşındaki Muhammet Ö., elektrik prizine parmağını sokarak hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evde oyun oynarken elektrik prizine parmağını sokarak akıma kapılan Muhammet Ö. (4), hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Huzur Mahallesi Gül Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Muhammed Ö., evde oyun oynadığı sırada elektrik prizine parmağını soktu. Akıma kapılan Muhammed Ö., ailesinin müdahalesiyle prizden uzaklaştırılıp, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalenin ardından sağlık değerlerinde olumsuzluk görülen Muhammed Ö., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İnegöl, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

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