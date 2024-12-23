Bursa'nın İnegöl ilçesi Karalar 3. Etap TOKİ'de meydana gelen olayda, Mına Hatice S. (1) ve Miray S. (3) isimli iki kardeşin, çamaşır suyu içtikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Aile bireylerinin ifadelerine göre, çocuklar çamaşır suyu bulunan bulaşık suyu ile oynarken kazara içmiş olabilecekleri düşünülerek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.
Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından çocukların sağlık durumlarının takip edilmesi amacıyla serviste yatış verildi.
Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerinin tahkikat başlattığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Çocuklar Çamaşır Suyu İçti - Son Dakika
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