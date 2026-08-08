İnegöl'de depo yangını apartmana sıçradı - Son Dakika
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İnegöl'de depo yangını apartmana sıçradı

İnegöl\'de depo yangını apartmana sıçradı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın bahçesindeki depoda çıkan yangın, kısa sürede binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında depo ve apartmanda hasar oluştu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde apartman bahçesindeki depoda çıkan yangın, kısa sürede binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Süleymaniye Mahallesi Önder Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın bahçesindeki depo olarak kullanılan alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, apartmana da sıçradı. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında depo ve apartmanda hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

İnegöl, Güncel, Bursa, Son Dakika

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