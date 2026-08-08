İnegöl\'de depo yangını apartmana sıçradı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde apartman bahçesindeki depoda çıkan yangın, kısa sürede binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Süleymaniye Mahallesi Önder Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın bahçesindeki depo olarak kullanılan alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, apartmana da sıçradı. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında depo ve apartmanda hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.