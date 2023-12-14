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İnegöl'de düdüklü tencere patladı: 1 yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de düdüklü tencere patladı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın, mutfakta yemek yaparken düdüklü tencerenin patlaması sonucu yaralandı. Olayda kadının vücudunda yanıklar oluştu ve hastaneye kaldırıldı. Şu anda tedavisi devam eden kadının sağlık durumu iyi.

İnegöl\'de düdüklü tencere patladı: 1 yaralı
14.12.2023 - 12:47,  Güncelleme: 12:48
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın, mutfakta yemek yaptığı sırada düdüklü tencerenin patlaması nedeniyle yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi Plevne Sokağı'ndaki evinde yemek pişiren İlksan A. (51), mutfak işleriyle uğraşırken bir anda düdüklü tencere basınçla patladı.

Vücudunda birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İnegöl'de düdüklü tencere patladı: 1 yaralı - Son Dakika
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