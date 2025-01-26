BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Gökhan D. (12) yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Orhan G. (29) yönetimindeki 16 AVR 673 plakalı otomobil, aniden yola çıkan Gökhan D.'nin kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Kazada Gökhan D. yaralandı. Otomobil sürücüsü, bacağından yaralanan Gökhan D.'yi aracına alıp, İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Elektrikli Bisikletle Otomobil Çarpıştı: 12 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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