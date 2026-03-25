Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de Fabrikada Gazdan Zehirlenme

25.03.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de bir işçi gazdan zehirlendi, diğer işçi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında kimyasal kazanını temizlerken gazdan etkilenip bayılan Süleyman Ç. (40), hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından yarım kalan temizliği tamamlamak için kazana giren Mikail Aktaş (36), gazdan zehirlenip yaşamını yitirdi.

Olay, saat 10.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Süleyman Ç., kimyasal kazanını temizlediği sırada iddiaya göre sızan gazdan zehirlenerek bayıldı. Süleyman Ç., fabrikaya sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bu olaydan bir süre sonra Mikail Aktaş, güvenlik maskesini takıp mesai arkadaşının bayılmasıyla yarım kalan temizliği tamamlamak istedi. Aktaş'ın bayıldığını gören diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Duran kalbi masajla çalıştırılan Aktaş, ambulansla sevk edildiği özel hastanede, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Zehirlenme, Güvenlik, İnegöl, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 18:02:50. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.