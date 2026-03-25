İnegöl'de Fabrikada Gazdan Zehirlenme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında kimyasal kazanını temizlerken gazdan etkilenip bayılan Süleyman Ç. (40), hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından yarım kalan temizliği tamamlamak için kazana giren Mikail Aktaş (36), gazdan zehirlenip yaşamını yitirdi.

Olay, saat 10.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Süleyman Ç., kimyasal kazanını temizlediği sırada iddiaya göre sızan gazdan zehirlenerek bayıldı. Süleyman Ç., fabrikaya sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bu olaydan bir süre sonra Mikail Aktaş, güvenlik maskesini takıp mesai arkadaşının bayılmasıyla yarım kalan temizliği tamamlamak istedi. Aktaş'ın bayıldığını gören diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Duran kalbi masajla çalıştırılan Aktaş, ambulansla sevk edildiği özel hastanede, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

