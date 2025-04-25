İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hakkında 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Ö. (29) ile 'Hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan E.B.'yi yakaladı. Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Firari Hükümlüler Yakalandı - Son Dakika
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