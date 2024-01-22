İnegöl\'de hastaneden dönen yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, soğuk algınlığı nedeniyle gittiği hastaneden dönen İlker B. (29), yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazanın ardından otomobilden inen kadın sürücü İrem Gül B. (26), yaralının yanına giderek gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza saat 00.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Parkyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan İrem Gül B. yönetimindeki 16 KNY 01 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İlker B.'ye çarptı. Kazanın ardından aracından çıkarak yaralının başından bir an olsun ayrılmayan kadın sürücü, gözyaşlarına hakim olamadı. Oldukça üzgün olduğu görülen kadın, yerde yatan İlker B.'ye yardımcı olmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

Tedavi altına alınan İlker B.'nin, kazadan kısa süre önce soğuk algınlığı şikayeti nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine gelerek muayene olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.