Bursa'nın İnegöl ilçesinde havaya ateş eden zanlı gözaltına alındı.
Polis ekipleri, bir kişinin havaya ateş ettiği görüntülerin sosyal medya platformlarında yayınlanması üzerine çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler, şüphelinin Durmuş S. (27) olduğunu belirledi.
Polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Havaya Ateş Eden Zanlı Yakalandı - Son Dakika
