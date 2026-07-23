İnegöl\'de Hırsızlıktan Tutuklama

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir işletmeden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağaç İşleri Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir işletmeden 100 kilogram bakır çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlının A.H. (34) olduğunu tespit etti.
Şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan A.H, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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