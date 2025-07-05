İnegöl'de Hükümlü Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İnegöl- Yenişehir kara yolunda uygulama yapan jandarma ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Sürücü İ.İ'nin, "tefecilik" suçundan 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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