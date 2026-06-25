İnegöl\'de İnşaat İşçisi Düşerek Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde inşaatta çalışan sıva ustası Nihat D. (42), yaklaşık 5 metre yükseklikteki iskeleden düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Gülbahçe Sokak'ta yapımı süren 3 katlı bina inşaatında meydana geldi. Dış cephede kurulu iskelede çalışan sıva ustası Nihat D., dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Nihat D., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Nihat D., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlattı.