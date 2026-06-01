İnegöl'de İnşaat Kazası: Duvar Ustası Hayatını Kaybetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen duvar ustası İhsan Uras (57), hastanede hayatını kaybetti. Olay, beraber çalıştıkları oğlu Tolga U.'nun gözleri önünde yaşanırken, Uras'ın kardeşi Halis Uras'ın da 30 yıl önce inşaattan düşüp öldüğü öğrenildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında, kırsal Yeniceköy Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda yapımı süren apartman inşaatında meydana geldi. İddiaya göre; duvar ustası İhsan Uras, 4'üncü katta malzeme taşımak amacıyla kullanılan seyyar yük asansörünü kurduğu sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen Uras, yaralandı. Olayın, aynı inşaatta beraber çalıştıkları oğlu Tolga U.'nun gözleri önünde meydana geldiği öğrenildi.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan İhsan Uras, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haberi alan yakınları da geldikleri hastanede fenalık geçirdi. Uras'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazanın meydana geliş nedeniyle iş güvenliği tedbirlerine ilişkin inceleme başlattı. Duvar ustası Uras'ın kardeşi Halis Uras'ın da 30 yıl önce inşaattan düşüp yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),