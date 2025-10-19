İnegöl'de İntikam Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İnegöl'de İntikam Saldırısı

19.10.2025 21:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nadir C., sokakta karşılaştığı S.A.Ö.'ye tabancayla ateş açtı, S.A.Ö. yara almadan kurtuldu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Nadir C. (65), 6 ay önce kendisini tabanca ile yaralayan S.A.Ö. (15) ile sokakta karşılaşınca tabancayla ateş açtı. Saldırıdan şan eseri yara almadan kurtulan S.A.Ö., markete sığınarak yardem isterken saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Cuma Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi.

İlk olay, 19 Nisan tarihinde Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu S.A.Ö., iddiaya göre aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Nadir C. ile karşılaşınca tartıştı. Yanan arbede sırasında S.A.Ö., elindeki tabancayla Nadir C.'ye ateş edip, sol bacağından yaraladı. Şüpheli yakalandı, Nadir C. ise ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

6 AY SONRA İNTİKAM ALMAYA ÇALIŞTI

Olayın ardından 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra kısa süre önce tahliye olan S.A.Ö., akşam saatlerinde Cuma Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen Nadir C., ile karşılaştı. Nadir C., üzerinde bulunan tabanca ile husumetli olduğu S.A.Ö.'ye ateş açtı. Koşarak kaçan S.A.Ö., bir markete sığındı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. S.A.Ö., saldırıdan şans eseri yaralanmadan kurtuldu. Bu sırada kurşunlardan bir bir iş yerinin duvarına isabet etti.

S.A.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayın ardından kaçan Nadir C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, İnegöl, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de İntikam Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Sahte çakarlı araçla karakola gitti Üstelik ehliyetsiz Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
Trump “Yakında kara operasyonu olacak“ dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı Trump "Yakında kara operasyonu olacak" dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı
Erzurum’da 3,5 büyüklüğünde deprem Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
’’Yolyemezler’’ suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması ''Yolyemezler'' suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

23:51
Samsunspor’a Tanguy Coulibaly’den kötü haber geldi
Samsunspor'a Tanguy Coulibaly'den kötü haber geldi
22:46
Yapay zeka, Fenerbahçe’nin Avrupa’da kaçıncı olacağını tahmin etti
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
22:12
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
21:23
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
20:30
Aile katliamı Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
20:12
Kurtlar Vadisi’nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 02:23:18. #7.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de İntikam Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.