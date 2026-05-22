İnegöl\'de Kaçak Göçmen Operasyonu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 7 göçmen yakalandı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Alibeyköy Mahallesi'ndeki bir evde kaçak göçmenlerin barındığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan arama ve kontrollerde, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 7 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, jandarma komutanlığındaki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.