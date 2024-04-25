İnegöl'de kaçarken düşen zanlı ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İnegöl'de kaçarken düşen zanlı ağır yaralandı

İnegöl\'de kaçarken düşen zanlı ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinden kaçarken yaklaşık 6 metre yüksekten düşen zanlı, ağır yaralandı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan Mehmet K'nin bir apartmanda saklandığını tespit etti. Operasyon sırasında zanlı balkondan düşerek yaralandı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

25.04.2024 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinden kaçarken yaklaşık 6 metre yüksekten düşen zanlı, ağır yaralandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak", "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından aranan Mehmet K'nin (39), Baykoca Mahallesi TOKİ 2. Etap Konutlarında bir apartmanın 5. katında saklandığını tespit etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipleri fark eden Mehmet K, polislerden kaçarak balkondan 3. kata kadar indi.

Dengesini kaybeden şüpheli, yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Bursa'daki bir hastaneye sevk edilen Mehmet K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.????

Kaynak: AA

İnegöl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de kaçarken düşen zanlı ağır yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 AK Parti’ye mesaj mı vardı İşte Bahçeli’nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları AK Parti'ye mesaj mı vardı? İşte Bahçeli'nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
12:50 AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak “bana saldırıyorlar“ diye bağırmaya başladı AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak "bana saldırıyorlar" diye bağırmaya başladı
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti 5 ilde kafe ve restoranlara denetim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti! 5 ilde kafe ve restoranlara denetim
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
14:44 Banu Parlak’ın güzellik merkezi kurşunlama davasında çiftin tutukluluk hali devam ediyor Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlama davasında çiftin tutukluluk hali devam ediyor
14:36 Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ihtiyaç sahibi emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi verecek Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ihtiyaç sahibi emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi verecek
14:07 23 Nisan’da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki 23 Nisan'da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki
13:51 Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe’den intikamımızı alacağız Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız
13:49 Yargıtay Başkanı 25’nci turda da seçilemedi Gözler şimdi 26’ncı turda Yargıtay Başkanı 25'nci turda da seçilemedi! Gözler şimdi 26'ncı turda
13:29 Bakan Tekin, yeni müfredat için tarih verdi Bakan Tekin, yeni müfredat için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 15:00:41. #1.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de kaçarken düşen zanlı ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement