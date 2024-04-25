İnegöl\'de kaçarken düşen zanlı ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinden kaçarken yaklaşık 6 metre yüksekten düşen zanlı, ağır yaralandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak", "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından aranan Mehmet K'nin (39), Baykoca Mahallesi TOKİ 2. Etap Konutlarında bir apartmanın 5. katında saklandığını tespit etti.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipleri fark eden Mehmet K, polislerden kaçarak balkondan 3. kata kadar indi.
Dengesini kaybeden şüpheli, yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Bursa'daki bir hastaneye sevk edilen Mehmet K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.????
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