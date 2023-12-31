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İnegöl'de Kalp Krizi Geçiren Kamyonet Şoförü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İnegöl'de Kalp Krizi Geçiren Kamyonet Şoförü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan bir kamyonet sürücüsü, kalp krizi geçirerek kaza yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalp krizi tespit edilen sürücü, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İnegöl\'de Kalp Krizi Geçiren Kamyonet Şoförü Hayatını Kaybetti
31.12.2023 - 12:55,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolda ilerlerken kullandığı kamyonetinde kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü hayatını kaybetti.

Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde seyir halinde olan Yusuf Y. (65) idaresindeki 16 Y 8661 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından park halindeki otomobil ile yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Y'nin kalp krizi geçirdiğini tespit etti.

Yusuf Y. kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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