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İnegöl'de kaza sonucu yaşamını yitiren kişinin ölüm nedeni belirlenmeye çalışılıyor - Son Dakika
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İnegöl'de kaza sonucu yaşamını yitiren kişinin ölüm nedeni belirlenmeye çalışılıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yusuf Yılmaz adlı kişi, kullandığı kamyonetiyle önce park halindeki bir araca ardından ağaca çarptıktan sonra hastanede hayatını kaybetti. Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

31.12.2023 - 14:06,
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde kullandığı kamyonetiyle önce park halindeki bir araca ardından ağaca çarpan Yusuf Yılmaz (65), götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde durulan Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Yusuf Yılmaz direksiyon hakimiyetini yitirdiği 16 Y 8661 plakalı kamyonetiyle önce yol kenarında park halinde olan 16 Y 9626 plakalı otomobile ardından da ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yılmaz araçta sıkışırken, ihbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde durulan Yusuf Yılmaz'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

İnegöl\'de kaza sonucu yaşamını yitiren kişinin ölüm nedeni belirlenmeye çalışılıyor
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İnegöl'de kaza sonucu yaşamını yitiren kişinin ölüm nedeni belirlenmeye çalışılıyor - Son Dakika
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