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İnegöl'de Kar Temizliği İçin Çıktığı Çatıda Kaza Geçiren Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de Kar Temizliği İçin Çıktığı Çatıda Kaza Geçiren Adam Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, antenini temizlemek için çıktığı çatıda ayağının kayması sonucu bitişikteki binanın çatısına ve ardından park halindeki otomobilin üzerine düşen Rıdvan A. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Rıdvan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İnegöl\'de Kar Temizliği İçin Çıktığı Çatıda Kaza Geçiren Adam Ağır Yaralandı
10.01.2024 - 03:21,
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, üzeri karla kaplanan antenini temizlemek için oturduğu 4 katlı binanın çatısına çıkan Rıdvan A. (47), ayağının kayması sonucu önce bitişikteki binanın çatısına, ardından park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan Rıdvan A., hastanede tedaviye alındı.

Olay, gece yarısı Osmaniye Mahallesi Hacı Eyüp çıkmazı sokağında meydana geldi. Rıdvan A., evinde oturduğu sırada TV kanallarında sinyal olmadığını fark etti. Antenin üzerinin karla kaplanması nedeniyle kanalların çekmediğini düşünen Rıdvan A., 4 katlı binanın çatısına çıktı. Antenin üzerindeki karı temizlediği sırada ayağının kayması sonucu dengesini kaybeden Rıdvan A., önce bitişikteki 3 katlı binanın çatısına, ardından yaklaşık 9 metre yükseklikten sokakta park halindeki 34 EPR 684 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Gürültü üzerine dışarı çıkan komşuları Rıdvan A.'yı, otomobilin üzerinde hareketsiz şekilde yatarken gördü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaralı olduğu anlaşılan Rıdvan A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Rıdvan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İnegöl'de Kar Temizliği İçin Çıktığı Çatıda Kaza Geçiren Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika
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