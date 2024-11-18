İnegöl'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastanede tedaviye alındı.

Gündüzlü Mahallesi'nde ikamet eden Nazif Uz (62) ile eşi Hatice Uz (59) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.