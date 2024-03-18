İnegöl\'de kavşak kazasında 2 çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, döner kavşakta çarpışan otomobillerden birinin ters devrildiği kazada 2 çocuk yaralandı.
Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde Yahya A. idaresindeki 16 YJ 866 plakalı otomobil, kavşak içinde karşı yönden gelen Hamza Ç'nin kullandığı 16 PL 961 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ders devrilen Hamza Ç. yönetimindeki otomobilde bulunan Muhammed Taha Ç. (6) ve Metehan A. (6) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Samsun'un Terme ve 19 Mayıs ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı nedeniyle tören düzenlendi. Terme ve 19 Mayıs ilçelerinde yapılan törenlere, kaymakamlar, belediye başkanları, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri katıldı. Törende şehitlerin aziz hatırası için dua edildi ve Çanakkale Anıtı'na çelenk bırakıldı. Protokol, törenin ardından şehit mezarlarını ziyaret ederek şehit yakınlarıyla duygularını paylaştı.
Aydın'ın Germencik ve Yenipazar ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Germencik Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende çelenk sunuldu ve Kanlıbahçe Şehitliği ziyaret edildi. Yenipazar ilçesindeki törende ise Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve konuşmalar yapıldı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayasıyla tören düzenlendi.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlerde şehitlik anıtlarına çelenkler sunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri, Şair Dursun Ali Erzincalı ve Sanatçı Umut Mürare'nin performanslarıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Eskişehir'de freni boşaldığı iddia edilen hafif ticari araç, Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin kattaki dairesinin balkon pencerelerine çarparak durabildi. Araç, evin içine girmeden dururken maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayı incelemek için başlatıldı.
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