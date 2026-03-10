İnegöl\'de Kaybolan Çocuk Bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hastanede babanın tedavi olduğu sırada yanından ayrılan ve 5 yaşındaki çocuk kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, çocuğu hastaneden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta buldu.

Olay, İnegöl Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hasan E. (40), rahatsızlığı nedeniyle oğlu İbrahim E. ile birlikte hastaneye geldi. Babanın tedavi olduğu sırada hastaneden çıkan çocuk bir süre sonra kayboldu. Oğluna ulaşamayan baba durumu hastanede görevli polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler hastane ve çevresinde arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu İbrahim E., hastaneden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk hastaneye getirilerek babasına teslim edildi. Oğluna kavuşan baba büyük sevinç yaşarken, çocuğu bulan polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.