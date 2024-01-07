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İnegöl'de kayıp kişinin cesedi Bilecik'te bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İnegöl'de kayıp kişinin cesedi Bilecik'te bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 aydır kayıp olan Yusuf Kavuk'un cesedi, Bilecik'te ormanlık alanda bulundu. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan araştırmalar sonucunda cesedin Muratdere köyü yakınlarında gömülü olduğunu tespit etti. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

İnegöl\'de kayıp kişinin cesedi Bilecik\'te bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı
07.01.2024 - 16:25,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 aydır kayıp olan kişinin cesedi, Bilecik'te ormanlık alanda bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnegöl ilçesinde hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Yusuf Kavuk'un (31) öldürüldüğünü ve cesedinin Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere köyü yakınlarında ormanlık alana gömüldüğünü belirledi.

Bölgeye giden ekipler, yapılan kazı çalışmasında Kavuk'a ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ulaştı.

Ekipler olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına alırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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