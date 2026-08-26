İnegöl'de Kayıp Koyunlar Dronla Bulundu
İnegöl'de kaybolan 50 koyun, jandarmanım dron desteğiyle bulundu ve sahibine teslim edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağıldan çıkan yaklaşık 50 koyun, jandarma ekiplerinin dron desteğiyle bulunarak sahibine teslim edildi.
İnegöl ilçesine bağlı kırsal Eymir Mahallesi'nde bir ağılın açık kalan kapısından çıkan yaklaşık 50 koyunun kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, dron kullanarak çevreyi havadan taradı.
Koyunların yerini tespit eden jandarma ekipleri, hayvanların sahibine bilgi verdi.
Koyunlar, sahibi tarafından bulundukları bölgeden alınarak ağıla götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Kayıp Koyunlar Dronla Bulundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?