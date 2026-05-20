İnegöl\'de Kaza: Cip Ev Duvarına Çarptı

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Cuma Mahallesi Hacı Sadullah Sokak ile Hastane Meydanı Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Hastane Meydanı Sokak'ta seyreden Çiğdem Ü. (43) yönetimindeki 16 PA 050 plakalı otomobil, Hacı Sadullah Sokak'ta seyir halindeki Mesut A.'nın (57) kullandığı 16 ALT 116 plakalı ciple çarpıştı. Savrulan cip, yol kenarındaki evin duvarına çarptı. Evin oturma odasının kalorifer peteğinin çarpmanın şiddetiyle yerinden söküldüğü, odadaki dolabın içindeki eşyaların da yere düştüğü belirtildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.