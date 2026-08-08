İnegöl\'de Kaza: Motosikletli Çift Son Anda Kurtuldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralanırken, savrulan araçların arasında kalan motosikletli çift, son anda kurtuldu. Kaza ve motosikletli çiftin son anda kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt yönüne ilerleyen Aslanbek S. (22) yönetimindeki 16 BNM 574 plakalı otomobil, iddiaya göre önünde yavaşlayarak dönüş yapmak isteyen Alper G. (25) idaresindeki 06 FR 5347 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerin arasında kalan motosikletli çift, son anda kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde yolcu konumundaki Tuğçe G. (26) ve Hüseyin Ç. (48), ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ve motosikletli çiftin son anda kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.