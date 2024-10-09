İnegöl'de Kızları Takip Eden Şahıs Tutuklandı

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BURSA (AA) Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 genç kızı takip ve tehdit ettiği iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İddiaya göre, şüpheli H.S.'nin 2 genç kızı takip ve tehdit ettiği yönünde sosyal medyadaki paylaşımları gören İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.