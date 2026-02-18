Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodos nedeniyle apartmanın çatısından uçan parçalar, üzerine düştüğü araçta hasar oluştu.
Süleymaniye Mahallesi Dürüst Sokak'ta 3 katlı apartmanın çatı kaplaması, lodosun etkisiyle yerinden koptu.
Savrulan parçalar, sokakta park halinde bulunan 09 AGT 163 plakalı otomobilin üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın üzerine düşen parçaları kaldırdı.
Olayda araçta hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Lodos Araç Hasarına Yol Açtı - Son Dakika
