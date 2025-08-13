İnegöl\'de Mangal Kömürü Yüklü TIR\'da Yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki mangal kömürü yüklü TIR'da yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, TIR'ın dorse kısmında hasar meydana geldi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 24 AR 480 plakalı mangal kömürü yüklü TIR'ın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. TIR'ın dorsesinde hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.