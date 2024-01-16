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İnegöl'de Minibüsün Çarptığı Otomobilin Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de Minibüsün Çarptığı Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsü, Cerrah Mahallesi yolunda ara sokaktan çıkan otomobile çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Burcu A. yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İnegöl\'de Minibüsün Çarptığı Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
16.01.2024 - 12:19,
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsünün çarptığı otomobilin sürücüsü Burcu A. (26) yaralandı. Araçta sıkışan Burcu A., itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Cerrah Mahallesi yolunda meydana geldi. İlçeden Cerrah Mahallesi'ne yolcu taşıyan Orhan Y. (37) yönetimindeki 16 M 06159 plakalı özel halk minibüsü, ara sokaktan çıkan Burcu A.'nın kullandığı 16 BAP 519 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan Burcu A., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince çıkarılan Burcu A. ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İnegöl'de Minibüsün Çarptığı Otomobilin Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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