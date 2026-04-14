İnegöl\'de Mobilya Fabrikasında Yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Akhisar Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.