İnegöl’de Mobilya İmalathanesinde İşçi Düşerek Yaralandı - Son Dakika
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İnegöl’de Mobilya İmalathanesinde İşçi Düşerek Yaralandı

İnegöl’de Mobilya İmalathanesinde İşçi Düşerek Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde çalışan 27 yaşındaki Muhammed E., 2'nci kattan yük asansörünün boşluğuna düşerek yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan işçinin durumu hakkında soruşturma başlatıldı.

16.12.2024 16:08  Güncelleme: 16:09
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde, 2'nci kattan yük asansörünün boşluğuna düşen Muhammed E. (27), yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1'inci Yunus Emre Caddesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. İmalathanede işçi olarak çalışan Muhammed E., dengesini kaybederek 5 metre yüksekliğindeki 2'nci kattan, yük asansörü boşluğuna düştü. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Muhammed E., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnegöl’de Mobilya İmalathanesinde İşçi Düşerek Yaralandı - Son Dakika

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