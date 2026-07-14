İnegöl'de Mobilya Öğrencileri Yaz Tatilinde Üretimde - Son Dakika
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İnegöl'de Mobilya Öğrencileri Yaz Tatilinde Üretimde

İnegöl\'de Mobilya Öğrencileri Yaz Tatilinde Üretimde
14.07.2026 14:18
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İnegöl'de öğrenciler, yaz tatilinde mobilya üretimi yaparak meslek öğrenip gelir elde ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yaz tatilinde okulun atölyesinde üretime devam ederek hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor.

Okulun Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı öğrencileri, kamu kurumları ve özel sektör için üretilen projelerde görev alıyor.

Mezuniyetlerinin ardından sektörde kolay iş bulabilen öğrenciler, döner sermaye kapsamında gerçekleştirilen üretim sayesinde de kazanç sağlıyor.

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alan Şefi Gökhan Saltık, AA muhabirine, öğrencilerin eğitimlerini gerçek üretim ortamında sürdürdüğünü belirterek, döner sermaye sisteminin önemli avantajlar sunduğunu söyledi.

Öğrencilerin okuldan mezun olmadan iş disiplini kazandığını ifade eden Saltık, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin bu okulu tercih etmesindeki en önemli amaçlardan biri mezun olduklarında aranan eleman olmalarıdır. Bu kapsamda döner sermaye işletmemizde aktif olarak çalışıyorlar. Aylık yaklaşık 20 bin lira gelir elde ediyorlar. Böylece hem uygulamalı eğitim alıyorlar hem de emeklerinin karşılığını kazanıyorlar. Bu durum öğrencilerimizin motivasyonunu artırıyor. Aynı zamanda iş hayatına daha hazır şekilde mezun olmalarını sağlıyor."

Saltık, en son öğrencileriyle Kütahya Öğretmenevi projesinde yer aldıklarını dile getirerek, "Bu projede öğrencilerimiz tasarımından üretimine kadar tüm süreçte görev aldı. Gerçek bir kamu projesinde çalışarak önemli tecrübeler edindiler. Ortaya da kaliteli ve başarılı bir çalışma çıktı." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Hamza Küçük de İnegöl'deki geniş iş imkanları nedeniyle bu okulu tercih ettiğini söyledi.

Eğitim sürecinde birçok projede görev aldığını belirten Küçük, öğrendiklerini gerçek işlerde uygulama fırsatı bulduklarını anlattı.

Küçük, üretimin her aşamasında görev aldıklarını ifade ederek, "Okulumuz gerçekten kaliteli bir eğitim veriyor. Burada hem meslek öğreniyoruz hem de para kazanıyoruz. 'Ara eleman değil, aranan eleman' anlayışıyla yetişiyoruz. Mezun olduktan sonra işsiz kalacağımızı düşünmüyorum." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi, İnegöl, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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