İnegöl\'de Mobilya Yüklerken Düşen İşçi Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya yüklediği kamyonun kasasından düşen Adil K. (44) yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre, kamyon kasasına mobilya yüklediği sırada dengesini kaybeden Adil K., kafa üstü düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.