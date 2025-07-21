Bursa'nın İnegöl ilçesinde motorlu testereye parmaklarını kaptıran kişi ağır yaralandı.
Çeltikçi Mahallesi'nde yaşayan İbrahim T. (51), evinde motorlu testereyle uçurtma çıtası kesmeye çalıştığı sırada, elini testereye kaptırdı.
Sol elinden yaralanan İbrahim T, kendi imkanlarıyla İnegöl Devlet Hastanesine geldi.
Yaralı, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Motorlu Testere Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?