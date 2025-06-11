Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletle bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Melih B. (29) idaresindeki 54 ACT 541 plakalı motosiklet, Süleymaniye Mahallesi Havaalanı Caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan bisikletli Emrullah G'ye (68) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak düşen sürücüler yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Motosiklet-Bisiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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