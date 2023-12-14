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İnegöl'de motosiklet elektrik direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de motosiklet elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yola devrilen elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Kadir Ş. yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İnegöl\'de motosiklet elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
14.12.2023 - 14:56,
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yola devrilen elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Kadir Ş. (31), yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kümeevler mevkisinde meydana geldi. Kadir Ş. yönetimindeki plakasız motosiklet, yola devrilen enerji nakil hattı direğine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kadir Ş., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İnegöl'de motosiklet elektrik direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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