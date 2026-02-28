İnegöl'de Motosiklet Kaçışında Ceza Yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de Motosiklet Kaçışında Ceza Yağdı

İnegöl\'de Motosiklet Kaçışında Ceza Yağdı
28.02.2026 03:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motosiklet sürücüsü polisten kaçarken yakalandı, toplam 303 bin lira ceza kesildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, 5 kilometre süren takibin ardından motosikleti bırakarak yaya olarak kaçtı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye ve motosiklet sahibine çeşitli suçlardan toplam 303 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin trafik uygulaması sırasında, 'dur' ihtarına uymayan 16 MA 5622 plakalı motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre süren sıkı takip sonrası sürücü, motosikletini bırakarak yaya olarak kaçtı. Yapılan kontrollerde motosikletin Muhammed H.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen motosiklet sahibi, motosikleti oğlu Abdulgani H.'nin (25) kullandığını söyledi. Sürücüye 'dur' ihtarına uymamaktan 200 bin lira, abart egzoz kullanmaktan 16 bin lira, sigorta ve muayenesiz araç kullanmaktan 7 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin lira; motosiklet sahibine ise 40 bin lira olmak üzere toplam 303 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet 90 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, İnegöl, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Motosiklet Kaçışında Ceza Yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekipleri bile korku sardı Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Yapay zeka depremi Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor Yapay zeka depremi! Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak
ABD’de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu ABD'de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu
Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı Bilanço korkunç boyutta Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta
Alarmları kurun Bugün büyük gün Alarmları kurun! Bugün büyük gün

21:35
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
21:22
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
20:46
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:52
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 04:30:53. #7.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de Motosiklet Kaçışında Ceza Yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.