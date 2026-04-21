İnegöl\'de Motosiklet-Kamyonet Kazası

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Cahit K. (21) yaralanırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Cahit K. yönetimindeki 16 BMV 527 plakalı motosiklet, sokağa aniden dönüş yapan Fehmi Ö. (23) idaresindeki 16 LNY 26 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürüklenerek kaldırıma çarptı, savrulan sürücü Cahit K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.