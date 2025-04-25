İnegöl'de Motosiklet Kazası: 1 Ağır Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, okuldan çıkan kardeşini almaya giderken kamyonetin çarptığı motosikletli Veysel U. (30), ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Ilın Sokak'ta meydana geldi. 16 AUP 230 plakalı motosikletle, okuldan çıkan kardeşini almaya giden Veysel U.'ya, Sülün Sokak'tan çıkan Kerem O. (47) yönetimindeki 34 FOT 546 plakalı kamyonet çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosiklet sürüklenirken, sürücü ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Veysel U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(BURSA),