Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yeniceköy Mahallesi Balkan Caddesi'nde, Muhammed Ali Kılıç (18) idaresindeki 16 AUF 734 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 26 ACS 404 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan sürücünün ayağında kırık olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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