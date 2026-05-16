Kaza, saat 21.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin A.'nin kontrolünü yitirdiği 16 CAG 424 plakalı motosiklet, önce kaldırıma, ardından da site duvarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?