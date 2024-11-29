Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin açılan kapısına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Musa S'nin 16 ANL 229 plakalı aracı park ettikten sonra inerken açtığı kapıya Emre P'nin (33) kullandığı 16 AAT 843 plakalı motosiklet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Emre P, yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Motosiklet Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?