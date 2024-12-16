İnegöl'de Motosiklet Kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Muhammed Emin Akbaş (27) yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak polis tahkikat başlattı.
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